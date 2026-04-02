Una cuenta en X reportó que la red social de Elon Musk no deja copiar enlaces, asegurando que últimamente “Twitter” está fallando mucho.
Sin embargo, una nota de los lectores en X explicó qué es lo que realmente está sucediendo con la opción de copiar enlaces.
¿X no deja copiar enlaces? Esto ocurre realmente
El usuario Ismaa catalogado como “Cuenta parodia” en X, compartió un post donde se quejó de que ahora la red social no dejaba copiar enlaces.
Mostrando una captura de pantalla desde un teléfono, el usuario aseguró que el “botón de copiar link” estaba fallando, argumentando que “Twitter” estaba fallando una vez más.
Sin embargo, por medio de la herramienta de notas en X, un usuario autorizado aseguró que “este hecho no es verídico”, explicando que son post que son usados “para generar interacción”, pero vienen desde el “desconocimiento”.
Asimismo, se aseguró que desde X no se ha informado que la opción “copiar link” haya sido quitada para iPhone o Android.
“Este hecho no es verídico, ya que X no se ha pronunciado al quitar la opción ‘copiar link’ en iPhone y Android. Es únicamente para generar interacciones con base al desconocimiento, por lo que se recomienda ignorar este tipo de publicaciones”.Nota en X.
La aclaración de la nota en X, vino luego de que usuarios rechazaron que la versión dada por Ismaa sobre el botón “copiar link” fuera real.