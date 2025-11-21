Usuarios han reportado la caída de X este 21 de noviembre; no obstante, el problema sería el sitio de escritorio y no la app.

Reportan caída en X en sitio web

Este 21 de noviembre se reporto una caída de X a nivel global, y de acuerdo con los usuarios que han ido a Downdetector, los problemas de la red social comenzaron en punto de las 9 am hora de México.

De momento no se ha revelado más sobre la caída de X que parece afectar únicamente al sitio web, ya que al parecer en la aplicación todo continúa funcionando con normalidad.

Usuarios reportan caída de X este 21 de noviembre (Downdetector )

De acuerdo con los usuarios, los problemas que reportaron en Dowdetector son:

La carga de X les falla al 64% de usuarios

Al 19% de los usuarios no carga el feed de X

El 17% de usuarios tiene problemas con el inicio de sesión en X

Aunque muchos reportaron el no poder acceder a X, otros reportan intermitencias en los servicios; es decir que les carga el feed pero de manera lenta o de repente deja de funcionar.

Sin embargo, como se adelantaba, el problema de la caída de X este 21 de noviembre, parece ser únicamente en el sitio web de la red social de Elon Musk.

Pues quienes están usando la aplicación móvil en dispositivos inteligentes, no han indicado tener problemas con la carga o con los problemas antes mencionados en X.

Por lo que habrá que esperar a que este problema en X que surgió este 21 de noviembre, sea resuelto.