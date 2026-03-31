Usuarios de X reportan fallas en la app y sitio web este martes 31 de marzo, la falla se registró minutos después de las 2:00 de la tarde.

La mayoría de fallas se registra en la aplicación de X, seguida por el sitio web, específicamente en zonas como:

CDMX

Monterrey

Guadalajara

Querétaro

Mérida

Reportan fallas en aplicación y sitio web de X

Usuarios reportan que la app y el sitio web de X no cargan y muestran un mensaje de: “Intentar de nuevo”.

X (antes Twitter) tampoco permite a sus usuarios publicar mensajes o acceder a otras cuentas.

Según el portal Downdetector, X comenzó a presentar fallas a partir de las 2:00 de la tarde y usuarios han reportado que la mayoría de problemas se registran en la aplicación.

A partir de las 3:24 p.m. el servicio se restableció, pero tenía fallas intermitentes que no permitían cargar la página en el sitio web.

Reportan fallas en X (Especial )

Fallas en X serían a nivel global

Aunque las fallas se X se registraron especialmente en cinco regiones de México, la falla podría ser a nivel global.

Usuarios de otros países reportaron que había fallas de visualización en la app y carga en el feed de X así como en el sitio web, especialmente en Uruguay.

Según Grok, el asistente de inteligencia artificial de X, la falla es temporal y se resolverá en cuestión de minutos.

Otros usuarios mencionan que tienen problemas para acceder a su cuenta de X, así como para actualizar el contenido de su feed.

Mientras tanto, X no ha compartido información sobre su falla global o en qué momento se restablecerá por completo.