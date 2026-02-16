Este 16 de febrero del 2026, se registró una caída en los servicios de X a nivel mundial, antes conocido como Twitter pues, al ingresar, el feed no se puede actualizar.

Por ende, las publicaciones en X no pueden verse ni pueden ocuparse sus servicios como Grok, tal y como los usuarios reportaron en plataformas como Downdetector.

X sufre una caída este 16 de febrero a nivel mundial (Downdetector)

Usuarios revelan problemas en X

Este lunes 16 de febrero, los usuarios amanecieron con la noticia de la caída de X a nivel mundial, cuyos reportes comenzaron a aparecer en plataformas como Downdetector y otras redes sociales

El problema comenzó, de acuerdo a los reportes, alrededor de las 7:30 am de este lunes 16 de febrero del 2026 y hasta el momento, no se ha revelado la causa de la caída de X.

De acuerdo al 64% de los reportes de la caída de X este 16 de febrero, los usuarios experimentan problemas en la aplicación de la red social de Elon Musk.

Asimismo, el 22% reporta problemas en el feed y el 13% revela que los fallos los está experimentando en el sitio web de X.

Esta caída de X este 16 de febrero, se suma a las ocurridas el pasado 13 y 23 de enero, es decir que en lo que va del año ya ha logrado un total de tres caídas a nivel mundial.