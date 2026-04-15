Simon Oxley, ha muerto. El diseñador gráfico, creador del popular “pájaro azul” de Twitter, murió a los 56 años de edad.

A través de la red social Dribbble, se informa que la muerte de Simon John Oxley ocurrió el 4 de abril de 2026; no obstante, es hasta el día de hoy que se hace pública.

En la publicación se reconoce su trabajo a lo largo de 30 años, mismo que le gustaba compartir en Dribbble, donde sus diseños e ideas perdurarán.

“Empezó dibujando todas las noches en su habitación desde muy joven, para luego producir diseños creativos, únicos para personajes y logotipos conocidos y queridos por todos. Aunque Simon ha fallecido, todos sus diseños e ideas perdurarán” Dribbble

Finalmente, se agradece el apoyo al diseñador, quien era feliz con un simple me gusta a su trabajo.

“Un enorme agradecimiento a todos los que trabajaron con él y dejaron un ”me gusta” en sus imágenes de Dribbble; disfrutaba y valoraba cada minuto interactuando y creando estos diseños” Dribbble

En el espacio que reúne a diseñadores gráficos, web, ilustradores y creativos, no se menciona la causa de muerte.

Muere Simon Oxley (Dribbble)

Historia del “pájaro azul” en Twitter que creó Simon Oxley

Simon Oxley creó el primer pájaro que representó a la red social Twitter, hoy llamada simplemente X.

El pájaro era delgado, azul, cuyas garras daban la impresión de tener una rama debajo; no obstante, el diseño era poco atractivo por lo que fue modificado sobre todo porque iStock se apoderó de él.

Logos de Twitter (Internet)

Simon junto a Biz Stone, uno de los fundadores de la empresa, y el diseñador Philip Pascuzzo, hicieron pequeños cambios. Sus características caricaturescas y redondeadas dieron vida a Larry the Bird, en honor al basquetbolista Larry Bird.

Logos de Twitter (Internet)

El diseño se utilizó hasta 2012, año en que Martin Grasser, Todd Waterbury y Angy Che introdujeron una versión más simple.

Logos de Twitter (Internet)

Pero, ¿por qué un pájaro? Doug Bowman, exdirector creativo de Twitter, reveló que un pájaro era ideal como logo ya que hacía referencia a los posteos rápidos y limitados como el sonido de un “pío”.

Con información de BaeNegocios