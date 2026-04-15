Simon Oxley, ha muerto. El diseñador gráfico, creador del popular “pájaro azul” de Twitter, murió a los 56 años de edad.
A través de la red social Dribbble, se informa que la muerte de Simon John Oxley ocurrió el 4 de abril de 2026; no obstante, es hasta el día de hoy que se hace pública.
En la publicación se reconoce su trabajo a lo largo de 30 años, mismo que le gustaba compartir en Dribbble, donde sus diseños e ideas perdurarán.
“Empezó dibujando todas las noches en su habitación desde muy joven, para luego producir diseños creativos, únicos para personajes y logotipos conocidos y queridos por todos. Aunque Simon ha fallecido, todos sus diseños e ideas perdurarán”Dribbble
Finalmente, se agradece el apoyo al diseñador, quien era feliz con un simple me gusta a su trabajo.
“Un enorme agradecimiento a todos los que trabajaron con él y dejaron un ”me gusta” en sus imágenes de Dribbble; disfrutaba y valoraba cada minuto interactuando y creando estos diseños”Dribbble
En el espacio que reúne a diseñadores gráficos, web, ilustradores y creativos, no se menciona la causa de muerte.
Historia del “pájaro azul” en Twitter que creó Simon Oxley
Simon Oxley creó el primer pájaro que representó a la red social Twitter, hoy llamada simplemente X.
El pájaro era delgado, azul, cuyas garras daban la impresión de tener una rama debajo; no obstante, el diseño era poco atractivo por lo que fue modificado sobre todo porque iStock se apoderó de él.
Simon junto a Biz Stone, uno de los fundadores de la empresa, y el diseñador Philip Pascuzzo, hicieron pequeños cambios. Sus características caricaturescas y redondeadas dieron vida a Larry the Bird, en honor al basquetbolista Larry Bird.
El diseño se utilizó hasta 2012, año en que Martin Grasser, Todd Waterbury y Angy Che introdujeron una versión más simple.
Pero, ¿por qué un pájaro? Doug Bowman, exdirector creativo de Twitter, reveló que un pájaro era ideal como logo ya que hacía referencia a los posteos rápidos y limitados como el sonido de un “pío”.
Con información de BaeNegocios