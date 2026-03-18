Esta mañana del miércoles 18 de marzo de 2026, la red social X (antes Twitter) está presentando fallas, según reportes de usuarios.

Los usuarios de X reportan problemas en la carga de feed tanto en la app de la red social, como en el sitio web.

Por lo que se puede visualizar para los usuarios de la red social el mensaje en X de “algo salió mal. Intenta recargar”.

X, red social (Unsplash)

Fallas en X se registran a nivel global

Las fallas de este 18 de marzo en X se han registrado a nivel mundial y de manera intermitente para los usuarios en web y móviles a través de la app, tanto para dispositivos iOS y Android.

Según, el sitio Downdetector, los reporte sobre las falla de este día en la red social X se muestran con:

16% fallas en el sitio para navegar en computadores

24% fallas en feed o timeline (sin actualizaciones)

46% fallas en la app (sin poder ingresar y actualizaciones)

X (@X )

Se desconoce causa de fallo en X de hoy 18 de marzo

Hasta el momento se desconoce la causa del fallo en X de hoy 18 de marzo, pues la red social no se ha pronunciado de manera oficial tras los reportes de sus usuarios.

Entre comentarios, los usuarios se han quejado de las fallas que se ha registrado en X de manera más seguida.

Pues recuerdan que antes de Elon Musk este tipo de sucesos en la red social no sucedían, sin embargo, ahora parece ser problema de cada mes.