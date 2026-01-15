Grok ha recibido una actualización sobre sus imágenes generadas con IA, lo cual ha hecho que la Secretaría de Mujeres de México lo celebre, siendo una medida contra el acoso sexual y la violencia machista.

“Celebramos las recientes actualizaciones de Grok. (...). Desde la Secretaría de Mujeres reafirmamos nuestra convicción de que el entorno digital no debe ser una extensión de la violencia machista ni un refugio para el acoso sexual.” Citlali Hernández

Citlali Hernández celebra actualización de Grok sobre el acoso sexual y violencia machista

A través de sus redes sociales, la secretaria de Mujeres del gabinete de Claudia Sheinbaum, Citlali Hernández, celebró la más reciente actualización de Grok en X, pues con ella podrá poner un alto al acoso y violencia machista que hay en Internet.

Citlali Hernández, Secretaria de Mujeres celebra la actualización de Grok (@CitlaHM / X)

Pues tal y como puso Citlali Hernández en su cuenta de X, Grok implementó medidas para evitar la edición de imágenes con Inteligencia Artificial de personas reales con ropa íntima como bikinis o similares.

La restricción de Grok, se aplicará a todos los usuarios, incluidos los suscriptores de pago, siendo a quienes violen estas reglas la eliminación de contenido “infractor de alta prioridad”, siendo este un contenido sexual no consensuado.

Grok se actualiza sobre la generación de imágenes con IA que promueve el acoso sexual (@Safety / X)

Grok es un chatbot de inteligencia artificial desarrollado por xAI, una compañía fundada por Elon Musk en marzo de 2023.