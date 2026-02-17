Tania Larios confirmó que un juez vinculó a proceso a Erick “N”, acusado de acosarla en inmediaciones del Congreso capitalino.

La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que el caso fue atendido conforme al protocolo de perspectiva de género del Poder Judicial de la Ciudad de México, garantizando seguimiento institucional.

Proceso judicial contra Erick “N” por acoso sexual contra Tania Larios

Durante la audiencia del lunes 16 de febrero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó pruebas y peritajes derivados de la denuncia de Tania Larios.

Según la diputada priísta, la autoridad judicial valoró los elementos aportados por el Ministerio Público antes de determinar la vinculación a proceso de Erick “N”.

Mi agresor fue vinculado a proceso, bajo el protocolo de perspectiva de género, aplicado por el @PJCDMX, con estricto apego a la ley, en una actuación que evoca la justicia.



La investigación fue acompañada de pruebas y peritajes realizados por la @FiscaliaCDMX, así como de las… pic.twitter.com/hsRKXMk7Dw — Tania Larios (@TaniaLariosMX) February 16, 2026

La legisladora reiteró que los hechos ocurrieron cerca de las oficinas del Congreso local, donde señaló haber sido víctima de acoso sexual.

El procedimiento se desarrolló bajo perspectiva de género, herramienta jurídica que busca evitar la revictimización y garantizar un análisis integral de los hechos denunciados.

Tania Larios afirmó que continuará atenta al desarrollo del proceso penal y confió en que las autoridades actúen conforme a derecho.

La diputada local destacó la importancia de denunciar este tipo de conductas para fortalecer la protección institucional hacia las mujeres en espacios públicos.

El caso de Tania Larios se suma a otros procesos recientes por acoso, en un contexto de mayor exigencia social de justicia.

Respaldo del Congreso de la Ciudad de México a Tania Larios

Las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México cerraron filas en respaldo a Tania Larios, tras denunciar acoso sexual en la sede alterna de Donceles.

En un pronunciamiento conjunto, legisladores de distintos grupos parlamentarios expresaron apoyo absoluto y solidaridad incondicional hacia Tania Larios, reconociendo su decisión de formalizar la denuncia.

Las y los diputados subrayaron que cualquier tipo de acoso contra mujeres debe castigarse conforme a la ley, y destacaron que la denuncia visibiliza una realidad cotidiana.