La policía francesa, con apoyo de Europol, registró las oficinas de X de Elon Musk en París este 3 de febrero de 2026, como parte de una investigación sobre la inteligencia artificial Grok.

Esta investigación se enfoca en el algoritmo de X y el chatbot Grok ante el presunto contenido ilegal como:

Deepfakes sexuales

Imágenes de abuso infantil

Negación del Holocausto

Elon Musk es citado durante investigación de Grok

Se dio a conocer que las oficinas de X de Elon Musk en Francia fueron allanadas por la unidad de ciberdelincuencia, conocida como J3, para ser registradas como parte de una investigación de la policía francesa en contra de la plataforma y de la inteligencia artificial Grok.

Los medios locales confirmaron que Elon Musk y la ex-CEO Linda Yaccarino han sido citados para entrevistas voluntarias el próximo 20 de abril de 2026, mientras que la plataforma de X ha rechazado las acusaciones sobre contenido ilegal y alega motivaciones políticas en el proceso.

Over 1.2B videos generated in the last 30 days with Grok Imagine pic.twitter.com/0cjWpU9n4o — Grok (@grok) February 2, 2026

Sin embargo, este registro de las oficinas de X en París, no fue un operativo sorpresa aislado: forma parte de una investigación penal abierta desde enero de 2025 y varios empleados y exempleados están siendo convocados como testigos.

Esta investigación contra X de Elon Musk, empezó por quejas sobre el algoritmo de recomendación; posteriormente, la investigación se amplió desde mediados y finales del 2025 para incluir a Grok y varios delitos graves como:

Difusión de imágenes de abuso sexual infantil

Generación de deepfakes sexuales no consentidos, es decir imágenes explícitas creadas por IA de personas reales sin permiso.

Contenido que niega el Holocausto generado o amplificado por Grok

Posible manipulación algorítmica para favorecer ciertos contenidos políticos o “de odio”.

Cabe recordar que en el caso de la negación del Holocausto, es delito penal específico en Francia y varios países europeos e incluso la Comisión Europea ya abrió una investigación formal contra X y Grok bajo la Digital Services Act (DSA) en enero de 2026 por riesgos similares.

Asimismo, se sabe que Reino Unido también lanzó una investigación separada sobre Grok por generación de contenido sexual dañino.