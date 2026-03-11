Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres, compartió que la red social X no quiso sumarse al acuerdo contra la violencia digital que se firmó el 11 de marzo en la mañanera.

De acuerdo con la secretaria, la plataforma propiedad de Elon Musk señaló que no tiene oficinas en México, razón por la que no quiso participar en las mesas de diálogo.

Sin embargo, otras plataformas sí se sumaron a la iniciativa contra la violencia digital; se trata de:

Google que incluye a YouTube

Meta que agrupa a Facebook e Instagram

TikTok

X no quiso participar en acuerdo contra violencia digital, acusa Citlalli Hernández

Citlalli Hernández señaló que X, pese a que fue invitado a la mesa, no quiso participar en el diálogo para el acuerdo contra la violencia digital.

La secretaria resaltó que hay diferentes formas de violencia en las plataformas digitales contra las mujeres, por lo que es importante la firma con las plataformas para prevenir y combatir la violencia de género.

Al señalar la importancia de este acuerdo, resaltó que X no quiso participar en ningún diálogo, a pesar de que es una de las redes donde sociales donde se encuentran más expresiones de odio y violencia.

“Lo tengo que decir, también fue convocada la plataforma X a este diálogo, ellos argumentando que no tenían una oficina en México no se sentaron a ninguna de las reuniones y es una de las redes donde vemos más expresado este odio y esta violencia” Citlalli Hernández

Por otra parte, resaltó que la red social X es donde se ve más “el negocio detrás de la compra de cuentas que se usan para estas campañas de odio donde mujeres como la presidenta y otras mujeres pública son blanco de ataque cotidiano”.

Sin embargo, compartió que el acuerdo que se firmó el 11 de marzo es la etapa inicial y “sabemos que hay mucho por construir pero reconocemos la voluntad de las plataformas para continuar con el diálogo ”.