Durante una conferencia en el Capitolio, Paris Hilton se pronunció contra los deepfakes generados por inteligencia artificial que producen pornografía no consentida.

Acompañada por las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Laurel Lee, la socialité denunció esta práctica como una forma masiva de abuso digital y recordó su propia experiencia de explotación, al tiempo que respaldó la aprobación del DEFIANCE Act en el Senado de Estadoos Unidos.

¿Qué dijo Paris Hilton sobre los deepfakes que producen pornografía con IA?

En una conferencia de prensa, Paris Hilton se pronunció en contra de la pornografía deepfake generada por IA al ser esta una nueva forma de victimización masiva.

Durante su discurso, Paris Hilton habló desde su propia experiencia de explotación no consentida, la cual sufrió a los 19 años de edad con el “famoso” sex tape que se filtró en 2003 confesando que “vendieron mi dolor por clics”.

“Sé de primera mano lo que es que violen tu privacidad y exploten tu imagen. Ese dolor nunca se va.” Paris Hilton

Esta pronunciación por parte de la socialité, llega tras la aprobación de la Ley DEFIANCE Act (Defending Essential Freedoms from Invasive, Non-Consensual, and Explicit Deepfake AI Generated Content Act).

Esta es una ley bipartidista que fue aprobada por unanimidad en el Senado la semana pasada y la cual permite a las víctimas demandar a creadores y distribuidores de deepfakes explícitos no consentidos.

Paris Hilton también argumentó que aunque la tecnología ha evolucionado, las leyes no lo han hecho, por lo que las deepfakes pornográficos representan una “epidemia” que afecta especialmente a mujeres y niñas.

Esta ley aborda un problema que afecta al 12.5% de las niñas según datos citados por la propia Paris Hilton, es decir 1 de cada 8 niñas que ya han sido víctima de este tipo de abuso; esto demuestra su apoyo a la aprobación en la Cámara de Representantes del DEFIANCE Act.

Finalmente, Hilton mencionó que más del 90% de las deepfakes generadas por IA son pornográficas y no consentidas, y de esas, alrededor del 90% tienen como objetivo a mujeres.

“Una cifra alarmante: una de cada ocho niñas hoy está experimentando los daños de la pornografía deepfake generada por IA. Demasiadas mujeres tienen miedo de existir en línea o incluso de publicar fotos de sí mismas porque temen lo que la IA podría hacer con sus imágenes” Paris Hilton

Cabe mencionar que el DEFIANCE Act busca permitir demandas civiles directas contra creadores, distribuidores y quienes comisionen deepfakes sexuales explícitos no consentidos.