La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández dio a conocer que la presidenta Claudia Sheinbaum ya dio instrucciones para evitar el uso inapropiado de Grok para alterar imágenes.

“Justo por eso la presidenta me ha planteado dialogar” Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres

Desde redes sociales, Citlalli Hernández se sumó a las protestas contra Grok y X para evitar la nueva tendencia de “quitarle la ropa” a las imágenes de parte de la inteligencia artificial de la red social de Elon Musk.

Citlalli Hernández tiene instrucciones para evitar el uso inapropiado de Grok que altera imágenes

Fue con Pamela Cerdeira que Citlalli Hernández reveló que Claudia Sheinbaum pidió establecer diálogo con X y otras redes sociales para evitar un uso inapropiado como el que se ha visto en Grok.

Citlalli Hernández señaló que tras dichas instrucciones seguramente pronto se darán resultados o los primeros acuerdos, tras la primera etapa de diálogo que incluirá con especialistas.

Sin embargo, Citlalli Hernández señaló que de ser necesario podrían buscarse legislaciones que no atenten la libertad de expresión, aunque la línea se muestre delgada .

Tal como explicó Citlalli Hernández, no sólo se violenta el uso sin permiso de alguna imagen, sino que la tendencia de sexualizarla viola la Ley Olimpia y se convierte en un delito.

Ya que se pretende que ante la cotidianidad que representan las redes sociales, se necesita que las plataformas no repliquen la violencia o acciones sexistas, en especial para las mujeres.

Grok: Gobierno de México buscará evitar uso inapropiado de imágenes (Getty images)

Grok fue denunciado a nivel internacional por uso inapropiado y alteración de imágenes

El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum no es el único que ha alzado la voz frente a las imágenes que se han compartido en X tras las alteraciones de Grok.

Ya que la Unión Europea y Reino Unido, entre otros países respondieron a las diversas denuncias por las imágenes alteradas de Grok y manifestaron su rechazo además de advertir una revisión.

Acorde con lo señalado, países como Francia y Reino Unido se sumaron a México y pidieron correcciones a Grok para evitar el uso inapropiado, lo que definieron como ilegal e indignante.