Usuarios han reportado la caída de X este 16 de enero, el cual comenzó en punto de las 9 de la mañana según se revela.

Usuarios reportan la caída de X este 16 de enero

De acuerdo a los datos de páginas como Downdetector, la caída de X ha impedido a los usuarios cargar su feed y perfiles, tanto en sitio web como en la aplicación.

Se registra una caída en X este 16 de enero de 2026 (Downdetector )

Los reportes han revelado que la caída de X de este 16 de enero es a nivel mundial, y los problemas que se han reportado hasta el momento son:

60% de usuarios reporta problemas en la app

34% de los usuarios reporta problemas en el sitio web

6% reporta problemas al cargar el feed

Asimismo, se reporta que tampoco pueden publicar o la página de X tarda mucho en cargar, generando una ola de reclamos y también memes en otras redes sociales.

Otros más aseguran que el servicio de X se mantiene intermitente y demasiado lento a lo usual; aunque de momento no se han revelado los motivos del porqué se originó o qué provocó esta caída en la red social de Elon Musk este 16 de enero.