Pese a advertencia de Elon Musk, usuarios de X, mediante Grok, continúan creando imágenes sexualizadas sin el consentimiento de las personas representadas.

Acciones que han metido en problemas a Elon Musk, por lo que éste acaba de limitar las funciones de Grok, inteligencia artificial a la que aún se puede acceder por medio de X, pero no del todo.

La generación y edición de imágenes en la red social por medio de esta herramienta solo estará disponible para suscriptores de pago.

Limitación de Grok causa indignación

Tras descubrirse que Grok es utilizado para crear y editar fotos de mujeres y niños en ropa interior, incluso desnudos, el magnate -de 54 años de edad- limitó sus funciones.

Guerra de la inteligencia artificial: Elon Musk dice que Grok 5 es mejor que ChatGPT5 (Michelle Rojas / SDPnoticias)

No obstante, la medida de Elon Musk provocó la indignación del Gobierno de Reino Unido, uno de los principales críticos de Grok.

El primer ministro Keir Starmer, de 63 años de edad, reprueba que la medida permita crear imágenes ilegales a través de un servicio premium, lo que representa “un insulto a las víctimas de misoginia y violencia sexual”.

Mientras que la Comisión Europea para Asuntos Digitales señala que esto no cambia el problema fundamental.

Por su parte, el portavoz Thomas Régnier insiste en la existencia de una plataforma, basada en la inteligencia artificial, cuyo diseño y sistema no permitan la generación de contenido ilegal.

Acusan a Grok de crear imágenes de contenido inapropiado

La Internet Watch Foundation (IWF) acusó a Grok de ser una herramienta de inteligencia artificial para crear imágenes sexualizadas de menores de edad.

Ngaire Alexander, jefa de línea directa de la IWF, informó haber descubierto una avalancha de imágenes inapropiadas creadas con Grok de niños de entre 11 y 13 años.

Por lo que se pusieron en contacto con X y xAI (startup de inteligencia artificial de Elon Musk) para hablar sobre las medidas que se han tomado para cumplir con las obligaciones legales.

Ante esto, Elon Muks advirtió a los usuario que habría consecuencias sobre cualquier que hiciera mal uso de Grok.

Elon Musk lanza advertencia sobre uso inapropiado de Grok (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Aunado a esto, a principios de diciembre, la Unión Europea impuso a X una multa de 120 millones de euros por infringir la Ley de Servicios Digitales (DSA).

Debido a que esto no frenó la creación y edición de imágenes sexuales, el gobierno británico pidió a X a encontrar una solución urgente, como respuesta se colocó lo que llaman “un parche”.

Con información de Reuters y DW.