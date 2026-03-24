Mario León Leyva, periodista y director del Diario de Querétaro, se colocó en el centro de la polémica al realizar un comentario machista en el podcast “Blanco y Negro“.

En una conversación con los comunicadores Aurelio Peña y Adan Olvera, Mario León Leyva, en tono burlón, minimizó la relevancia de las mujeres dentro del gremio periodístico.

Esto tras quejas de mujeres periodistas por ser excluidas en una reunión con la Secretaría de la Defensa Nacional, a la cual solo asistieron hombres.

El directivo aseguró que “se ardieron” y agregó: “Ya si no las invitan porque no importen, es otra cosa, ¿no?”.

Mujeres periodistas condenan comentario machista de Mario León Leyva

Ante el desatinado comentario de Mario León Leyva, periodistas y voces del gremio manifestaron su rechazo ante el gobernador Mauricio Kuri González, a quien le pidieron emitir su posición.

Pero, sobre todo, garantizar que las mujeres trabajen con respeto y dignidad ya que aún prácticas de discriminación, exclusión y desigualdad en espacios de toma de decisiones.

“Solicitarle de una forma muy respetuosa gobernador, que usted emita un posicionamiento ante esta circunstancia y que no nos quedemos solamente en el discurso, que también se establezcan líneas de acción contundentes en las cuales se garantice la equidad de género en los medios de comunicación” Representante del gremio periodístico

En respuesta, Mauricio Kuri reprobó el comentario y aseguró que se está atendiendo el caso , ya que su gobierno tiene cero tolerancia a la discriminación de género.

“Desde el inicio de mi gobierno he sido sumamente claro, cero tolerancia a cualquier tipo de discriminación de género, he dado instrucciones, y lo vuelvo a repetir ahorita, y que son determinantes. Le pido al secretario de Gobierno que me haga favor de revisarlo” Mauricio Kur González. Gobernador de Querétaro.

Mario León Leyva se disculpa por comentario machista

Mediante un comunicado, Mario León Leyva se disculpó por su “franco comentario”, el cual dice que no tenía la intención de ofender, ya que no mencionó un nombre en particular y tampoco contiene un sesgo de género.

“Tal vez fue una descortesía y me disculpo por la franquea de mi dicho, que no tuvo ningún sesgo de género” Mario León Leyva

Y finalmente, tras lo que llama una descortesía, agradece su formación periodística a la mujer.

“A la mujer no sólo le debo mi ser, sino mi formación. En lo laboral, los últimos 33 años he tenido, sin interrupción, jefas y una mayoría de colegas y compañeras de las que sigo aprendiendo sobre el periodista real”. Mario León Leyva