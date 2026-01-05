Elon Musk hará cualquier cosa para evitar el uso inapropiado de Grok, su herramienta -y gran apuesta- de inteligencia artificial vinculada a X.

El fin de semana, Elon Musk advirtió que se tomarán medidas legales sobre las personas que pidan a Grok alterar y generar imágenes sexualmente explícitas, entre otras cosas.

“Nosotros no estamos bromeando”, citó en la red social el magnate -de 54 años de edad- y agregó:

“Cualquiera que use o incite a Grok a crear contenido ilegal sufrirá las mismas consecuencias que si subiera contenido ilegal” Elon Musk

Elon Musk lanza advertencia sobre uso indebido de Grok (@elonmusk / Red Social X)

Dejándolo más claro, compartió las reglas de la plataforma, la cual prohíbe:

Material de abuso sexual infantil.

Propaganda terrorista que incita a la violencia.

Robo de secretos comerciales.

Esquemas financieros fraudulentos.

Contenido difamatorio.

Reglas de Grok (@grok / Red Social X)

Crece preocupación por imágenes sexuales y explícitas generadas por Grok

La advertencia de Elon Musk llega luego de que usuarios de la red social X, a poco del lanzamiento de Grok, comenzaran a manipular imágenes que se convirtieron en fotos sexuales y explícitas.

De acuerdo con el portal LiveMint, a través de Grok se han creado y difundido sin autorización miles de imágenes falsas de mujeres y menores de edad que van en contra de su integridad.

Ante esto, el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de la India (MeitY), solicitó a X (la red social de Elon Musk) un Informe de Medidas Adaptadas dentro de las 72 horas.

Argumentando que existe un “incumplimiento por parte de X de las obligaciones legales de diligencia conforme a la Ley de Tecnología de la Información de 2000, junto con otras leyes aplicables”.

El objetivo es evitar el alojamiento, la creación y la carga de contenido inapropiado derivados de servicios como Grok y otros que estén vinculados a la inteligencia artificial.

De hacer caso omiso, MeitY advierte sobre las consecuencias legales que deberá enfrentar X.

“El incumplimiento de dichas obligaciones de diligencia debida resultará en la pérdida de la exención de responsabilidad bajo la sección 79 de la Ley de TI, y usted también será responsable de las acciones consecuentes previstas en cualquier ley, incluida la Ley de TI y BNS” Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de la India