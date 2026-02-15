La diputada de la Ciudad de México (CDMX) Tania Larios, denunció acoso sexual afuera del Congreso.

Horas después de la denuncia de Tania Larios, su agresor fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX en la alcaldía Cuauhtémoc, bajo el cargo de agresión sexual.

Diputada Tania Larios denuncia acoso; su agresor fue detenido en CDMX horas después

El 14 de febrero, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Tania Larios, compartió que el día anterior vivió “acoso sexual” afuera del Congreso de la CDMX.

Ante ello, Larios dijo haber presentado la denuncia en la Fiscalía de la CDMX, asegurando que gracias al apoyo de esta y de la SSC su agresor fue detenido horas después.

Tania Larios dijo compartir esta experiencia porque “el acoso tiene que denunciarse y visibilizarse” para tener calles seguras “para cada una de nosotras”.

Tania Larios denuncia acoso sexual afuera del Congreso de la CDMX. (@TaniaLariosMX)

Tras haber compartido lo que vivió, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, le externó solidaridad, además de que le ofreció ayuda a la diputada.

Ante ello, Tania Larios le comentó que lo único que desea es que “ese tipo no pueda volver a agredir”, señalando que “las siguientes horas son cruciales”.

Alessandra Rojo de la Vega brinda solidaridad con Tania Larios. (@TaniaLariosMX)

Acosador de Tania Larios fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc

La diputada Tania Larios compartió que fue acosada; tras una denuncia oportuna, su agresor fue detenido, sabiéndose que esto ocurrió en la alcaldía Cuauhtémoc.

El reportero Carlos Jiménez compartió que el nombre del presunto acosador de la diputada del PRI es Erick Pedraza Velázquez, quien fue trasladado a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la CDMX.

Presunto acosador de Tania Larios. (@c4jimenez)

Por otra parte, en el noticiero de Juan Becerra Acosta de Grupo Fórmula se detalló que el agresor fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc en la calle Plaza de la Constitución entre 16 de Septiembre y Madero, siendo trasladado bajo el delito de agresión sexual.