Pete Hegseth lanzó una advertencia a la empresa de inteligencia artificial Anthropic tras negarse a liberar el acceso militar sin restricciones a su modelo Claude.

En reunión con el CEO Dario Amodei, el secretario de Guerra de Estados Unidos fijó como plazo el viernes 27 de febrero de 2026 para cumplir la demanda, advirtiendo que de lo contrario la compañía perdería contratos por 200 millones de dólares y podría ser excluida de la cadena de suministro del gobierno.

Anthropic insiste en mantener límites éticos y técnicos en el uso de su inteligencia artificial.

¿Quién es Pete Heghseth? Secretario de Guerra de Estados Unidos (@petehegseth)

Pete Hegseth dio a Anthropic hasta el viernes 27 de febrero para que libere su IA

De acuerdo con reporte de AP, Pete Hegseth se reunió con Dario Amodei, CEO de Athropic, este martes 24 de febrero, para discutir el uso de la IA en operaciones militares sin restricción.

Ante la negativa del CEO de Anthropic de dar acceso libre al Departamento de Defensa, Pete Hegseth señaló que la empresa tiene hasta el viernes 27 de febrero para cumplir la demanda del gobierno.

De lo contrario, la empresa perderá el contrato que tiene con el gobierno de Estados Unidos, que significaría una fuga de capital de 200 millones de dólares; además de enfrentar las consecuencias en cuestión de seguridad nacional.

Asimismo advirtió que podrían hacer uso de la Ley de Producción de Defensa, la cual consiste en darle control al presidente de Estados Unidos sobre una empresa “en beneficio de la defensa nacional”.

Dario Amodei, CEO de Anthropic (Ludovic MARIN / AFP / AFP)

Anthropic no considera adecuado dar uso militar a la IA a pesar de los deseos de Pete Hegseth

Pete Hegseth desea que Anthropic le quite los candados a Claude, su modelo de inteligencia artificial, para que esta pueda ser controlada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

La intención del ejercito estadounidense es usar el software en tareas de vigilancia y control de “armas autónomas letales” (drones).

Dario Amodei no está de acuerdo con esto, pues además de las implicaciones éticas, señala que el programa no es tan avanzado como para ser usado en misiones de campo complejas que involucren fuerza letal.

Si bien la empresa sigue abierta a negociar con el Departamento de Defensa de Estados Unidos en la “misión de seguridad nacional”, esto se debe de hacer “de acuerdo con la fiabilidad y responsabilidad de nuestros modelos”.