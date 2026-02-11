Mrinank Sharma, exjefe del equipo de Safeguards en Anthropic, anunció su renuncia el 9 de febrero de 2026 mediante una carta publicada en su cuenta de X.

“Me encuentro continuamente reflexionando sobre nuestra situación. El mundo está en peligro. Y no solo por la IA o las armas biológicas, sino por toda una serie de crisis interconectadas que se están desplegando en este mismo momento.” Mrinank Sharma, exjefe del equipo de Safeguards en Anthropic

Aunque agradeció los avances en seguridad de la inteligencia artificial, como defensas contra bioterrorismo y mecanismos de transparencia, lanzó una alerta global sobre los riesgos de la tecnología.

Sharma advirtió que la “metacrisis” combina amenazas de la IA con crisis climáticas y sociales, y criticó presiones corporativas que priorizan la escalabilidad sobre valores éticos.

Tal y como se dio a conocer, Mrinank Sharma, renunció como jefe de Safeguards en Anthropic, y aunque agradeció logros en la seguridad como las defensas contra bioterrorismo asistido por IA o mecanismos de transparencia interna, también lanzó una advertencia.

Pues en su carta de renuncia, destacó su preocupación por la “metacrisis” global, es decir sobre el avance tecnológico el cual supera a la sabiduría humana.

“Parece que nos acercamos a un umbral en el que nuestra sabiduría debe crecer en igual medida que nuestra capacidad para afectar al mundo, o enfrentaremos las consecuencias.” Mrinank Sharma

Esto, a su vez combina los riesgos de Inteligencia artificial con crisis climáticas y sociales; de igual manera criticó las presiones corporativas existentes que priorizan escalabilidad sobre valores profundos.

Es por eso que Mrinank Sharma decidió optar por renunciar y retirarse enfocándose hacia la poesía y la reflexión personal ante su deseo de explorar preguntas esenciales.

Cabe mencionar que Mrinank Sharma era el líder del Safeguards Research Team, un equipo de investigación en seguridad desde que se creó a principios de 2025, aunque llevaba en la empresa desde 2023.

