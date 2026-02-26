El Pentágono lanzó un ultimátum para Anthropic para que les permita el uso militar sin restricciones de su Inteligencia Artificial (IA).

De acuerdo con los informes, el gobierno estadounidense compartió su oferta final a la empresa y les dio 24 horas para responder antes de sufrir consecuencias por negarse.

Y es que Anthropic se ha negado a que su tecnología sea utilizada para dirigir armas autónomas o para la vigilancia masiva en Estados Unidos.

Pentágono amenaza con prohibir IA de Anthropic si niega uso militar

El Pentágono dio un plazo de 24 horas a Anthropic para aceptar su oferta final para el uso militar de su IA.

De no aceptar permitir el uso militar sin restricciones de las capacidades de su IA, podría prohibir esta tecnología en los Estados Unidos, según informó Polymarket.

Cabe señalar que Anthropic ya ha recibido varias amenazas por parte del gobierno de Estados Unidos; sin embargo, ha mantenido su postura de no retirar las salvaguardas que impiden el uso militar de su inteligencia artificial.

De acuerdo con Reuters, la empresa fundada por ex directivos de OpenAI no tiene la intención de retirar estos filtros pese a las presiones militares estadounidenses.

sí lo ha asegurado Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, quien resaltó que no eliminarán las restricción que protegen su tecnología de usos sobre armamento autónomo a vigilancia.

Sin embargo, el Pentágono señala que el gobierno no tiene por qué estar sujeto a las normas internas de la empresa y, en su lugar, solo debe acatar las leyes nacionales.