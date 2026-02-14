¿Qué es Claude? Funciones y características de la IA de Anthropic

The Wall Street Journal dio a conocer que Estados Unidos utilizó el modelo de Inteligencia Artificial (IA) Claude de Anthropic para capturar de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero, ¿qué es? Te compartimos sus principales funciones y características .

¿Qué es Claude? El modelo de IA de Anthropic

Claude es un modelo creado por la empresa Anthropic, la cual se basa en el desarrollo e investigación de la IA.

Su creación está centrada en un modelo de IA conversacional, es decir, que los usuarios le escriben preguntas o le piden ayuda para poder crear algo virtual que desean

De manera puntual, a Claude se le considera como un Large Language Model o Modelo de Lenguaje Grande, diseñado para analizar, comprender y reproducir la escritura humana.

Funciones y características de la IA de Anthropic

Anthropic utiliza bases de datos obtenidas de redes neuronales que le ayudan a predecir oraciones, lo que le permite tener funciones como la generación de respuestas, crear ideas, traducir o resumir contenido de los usuarios.

El modelo de Claude está preparado para comprender de manera más natural el lenguaje humano, permitiendo que los usuarios realicen preguntas como si estuvieran conversando con otra persona.

Es decir, con base en la información con la que cuenta, Claude permite crear escenarios o situaciones basadas en su alimentación de datos, libros e información puntual que se le puede ingresar mediante comandos.

Esta información es analizada y procesada por la IA, entregando diversas opciones con base en las preguntas que realizan las personas.

Por tal motivo, Claude de Anthropic se ha convertido en una de las favoritas de las agencias de seguridad en Estados Unidos, debido a que cuenta con un basto entrenamiento y alimentación de datos que permite arrojar información sobre acciones que buscan llevar a cabo.