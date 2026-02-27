El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibió el uso de la inteligencia artificial de Anthropic en agencias federales y advirtió que no retomarán contratos si la empresa continúa con su postura actual.

“Ordeno a TODAS las agencias federales del Gobierno de Estados Unidos que CESE INMEDIATAMENTE todo uso de la tecnología de Anthropic ¡No volveremos a hacer negocios con ellos!” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Según anunció en su perfil de Truth Social, su gobierno dará un periodo de transición de seis meses a agencias como el Departamento de Guerra para dejar de usar la tecnología de Anthropic.

El anuncio de Donald Trump ocurre después de que Anthropic se negara a ceder el uso completo de su modelo de inteligencia artificial Claude al Departamento de Guerra para espiar a ciudadanos estadounidenses.

Mrinank Sharma, ex líder Anthropic y experto en IA (Dado Ruvic/Illustration / REUTERS )

Anthropic será sacada de agencias federales tras negarse a ceder su sistema de inteligencia artificial

También en sus redes sociales, Donald Trump llamó a Anthropic a reconsiderar la situación con su inteligencia artificial, pues de no hacerlo, habría importantes consecuencias civiles y penales.

“Más vale que Anthropic se ponga las pilas y colabore durante este periodo de transición o utilizaré todo el poder de la presidencia para obligarlos a cumplir, con las importantes consecuencias civiles y penales que ello conllevaría” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Por este caso, el Pentágono fijó el viernes como fecha límite para que la empresa seda el uso de Claude al Ejército estadounidense, sin importar los fines que se tengan con la inteligencia artificial.

Sin embargo, Anthropic opuso resistencia y se negó a que Claude sea usada para armas autónomas ni espionaje de ciudadanos estadounidenses, mientras que el Pentágono insiste en aplicarlo en “todos los casos de uso legal”.

Donald Trump acusa a Anthropic de ser de “radical izquierda”

La empresa tecnológica anunció ayer que no aceptará las condiciones del departamento, al argumentar que autorizar el uso de Claude en esos dos casos resultaría incompatible con los valores democráticos.

Dicha postura generó reacción en Donald Trump, quien sostuvo que “una empresa de IA radical de izquierda” no decidirá sobre el futuro de Estados Unidos.

“Nosotros decidiremos el destino de nuestro país, no una empresa de IA radical de izquierda fuera de control dirigida por personas que no tienen ni idea de cómo es el mundo real” Donald Trump, presidente de Estados Unidos