Un tribunal de Estados Unidos bloqueó la sanción del Pentágono contra Anthropic.

Hoy jueves 26 de marzo se detuvo la inclusión de Anthropic en la lista negra del Pentágono.

Sanción del Pentágono contra Anthropic es rechazada por tribunal de Estados Unidos

La jueza federal Rita Lin bloqueó la sanción del Pentágono contra Anthropic, al considerar que había fundamentos suficientes para frenar la decisión gubernamental.

Se trata de una medida judicial temporal que impide al Departamento de Defensa de Estados Unidos clasificar a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro de la seguridad nacional.

Dicha etiqueta es aplicada por el gobierno a compañías que exponen los sistemas militares a una posible infiltración o sabotaje de sus adversarios.

Anthropic (Anthropic)

En el caso de Anthropic, la clasificación en la lista negra del Pentágono le habría valido limitar sus funciones y acceder a contratos con el gobierno.

Anthropic presentó su demanda ante un tribunal federal de California alegando que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se extralimitó en sus funciones.

De igual manera, Anthropic alegó que el gobierno de Estados Unidos violó su derecho de libertad de expresión contra sus opiniones sobre la seguridad de la inteligencia artificial.

La decisión de la jueza federal Rita Lin entrará en vigor hasta dentro de siete días, para dar oportunidad de apelación.

Danielle Cohen, portavoz de Anthropic, indicó en un comunicado que la compañía estaba satisfecha con el bloqueo temporal del tribunal de Estados Unidos:

“Si bien este caso fue necesario para proteger a Anthropic, a nuestros clientes y a nuestros socios, nuestro enfoque sigue centrado en trabajar de manera productiva con el gobierno para garantizar que todos los estadounidenses se beneficien de una IA segura y confiable.” Danielle Cohen, portavoz de Anthropic

Pete Hegseth (Especial)

Así se desató el conflicto entre Anthropic y el Pentágono

El conflicto entre Anthropic y el Pentágono surgió luego de que la compañía de tecnología se negara a permitir el uso del modelo de IA Claude en aplicaciones militares como:

Sistemas de vigilancia

Desarrollo de armas autónomas

En su momento, Anthropic indicó que sus sistemas no eran confiables todavía para usarse en el sector militar, ya que implicaban riesgos éticos.

Eso provocó que el Pentágono intentara designar a Anthropic como una amenaza para la seguridad nacional.