El diario The Wall Street Journal reveló que Estados Unidos utilizó el modelo de Inteligencia Artificial (IA) Claude de Anthropic en la misión militar que llevó a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

De acuerdo con un artículo que fue publicado el viernes 13 de febrero, la Secretaría de Guerra de Estados Unidos utilizó bases de datos para capturar a Maduro con la ayuda de la IA Claude de Anthropic.

Según informó el diario The Wall Street Journal, el Ejército de Estados Unidos utilizó la IA Claude de Anthropic para llevar a cabo su incursión en Venezuela y poder así capturar a Nicolás Maduro.

El diario estadounidense señala que las Fuerzas Armadas recopilaron información gracias a la empresa Palantir Technologies, la cual utiliza IA para elaborar bases de datos a gran escala, con la finalidad de ayudar a agencias de seguridad en la toma de decisiones.

La Secretaría de Guerra habría tomado parte de la información de Palantir Technologies y con ella creado posibles escenarios para capturar a Maduro gracias a IA Claude de Anthropic.

The Wall Street Journal señaló que esta no sería la primera vez que el Ejército de Estados Unidos habría echado mano de la IA para llevar a cabo diversas misiones.

Esto resalta debido a que las autoridades buscan que las herramientas de IA tengan funciones exclusivas que sirvan para sus fines, mismas que están prohibidas para los usuarios comunes.

Hasta el momento ninguna agencia se pronunciado al respecto, ni confirmado si la Secretaría de Guerra se ayudó de la IA para capturar a Nicolás Maduro en su residencia de Caracas.