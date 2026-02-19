Dario Amodei, director de la empresa de Inteligencia artificial Anthropic, protagonizó un incómodo momento en la cumbre IA de India al negarse a estrechar la mano de Sam Altman, CEO de OpenAI, por lo que te decimos con detalles quién es como:

¿Quién es Dario Amodei, director de Anthropic?

Dario Amodei es un investigador y emprendedor estadounidense especializado en inteligencia artificial, siendo cofundador y director ejecutivo (CEO) de Anthropic, una de las organizaciones líderes en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, y por desarrollar la serie de modelos de lenguaje Claude.

Fue el vicepresidente de investigación en OpenAI y trabajó en equipos de investigación de Google y Baidu antes de fundar la empresa de IA Anthropic junto con su hermana Daniela.

¿Qué edad tiene Dario Amodei, director de Anthropic?

Dario Amodei nació el 13 de enero 1983 en San Francisco, California, Estados Unidos por lo que en este 2026 tiene 43 años.

¿Dario Amodei, director de Anthropic tiene esposa?

No hay información sobre si Dario Amodei está casado, ya que mantiene su vida personal privada.

Se sabe que Dario mantuvo una relación sentimental con Jade Wang a principios de la década de 2010.

¿Quién es Dario Amodei, CEO de Anthropic? (Ludovic MARIN / AFP / AFP)

¿Qué signo zodiacal es Dario Amodei, director de Anthropic?

Teniendo en cuenta que Dario Amodei nació el 13 de enero de 1983, su signo zodiacal es Capricornio, uno de los signos del zodiaco relacionados al elemento Tierra.

En la astrología, los individuos nacidos bajo este signo de tierra, regido por el planeta Saturno, suelen ser descritos como personas ambiciosas, disciplinadas, pacientes y altamente orientadas a la estructura y a los resultados a largo plazo.

¿Dario Amodei, director de Anthropic tiene hijos?

No hay información que revele si Dario Amodei tiene hijos, ya que en su vida familiar solo menciona a su hermana Daniela, con quien fundo Anthropic.

¿Quién es Dario Amodei, CEO de Anthropic? (Ludovic MARIN / AFP / AFP)

¿Qué estudió Dario Amodei, director de Anthropic?

Dario Amodei tiene una sólida formación académica en ciencias, lo que le ha permitido trabajar y desarrollarse dentro del campo de la Inteligencia Artificial.

De acuerdo a la información, estos son los estudios formales con los que Amodei, CEO de Anthropic, cuenta:

Estudios de física en el California Institute of Technology (Caltech).

Tiene una licenciatura (BS) en física en la Universidad de Stanford.

Cuenta con un doctorado (PhD) en biofísica de la Universidad de Princeton, con enfoque en la electrofisiología de circuitos neuronales.

Realizó un postdoctorado en la Escuela de Medicina de Stanford.

¿Quién es Dario Amodei, CEO de Anthropic? (Ludovic MARIN / AFP / AFP)

¿En qué trabajó Dario Amodei, director de Anthropic?

Hasta el momento, esta ha sido la trayectoria profesional de Dario Amodei, quien actualmente se desarrolla como CEO de Anthropic, la compañía de inteligencia Artificial:

Fue investigador en IA y científico en empresas tecnológicas (incluyendo Google y Baidu).

Se unió a OpenAI en 2016, donde llegó a ser vicepresidente de investigación y lideró equipos que trabajaron en modelos de lenguaje como GPT-2 y GPT-3.

En 2021 cofundó Anthropic con su hermana y otros exmiembros de OpenAI, enfocándose en el desarrollo de IA avanzada con atención a la seguridad y responsabilidad.

Actualmente es CEO de Anthropic, guiando la estrategia de investigación y crecimiento de la empresa

¿Quién es Dario Amodei, CEO de Anthropic? (@DarioAmodei / X )

Dario Amodei de Anthropic revive rivalidad con Sam Altman de OpenAI en cumbre de IA en India

Durante la foto oficial de la Cumbre de Impacto de IA en Nueva Delhi, en India este 19 de febrero de 2026, Dario Amodei, CEO de Anthropic protagonizó un incómodo momento junto al CEO de OpenAI, Sam Altman.

Y es que cuando el primer ministro indio Narendra Modi invitó a los líderes de tecnología presentes, incluyendo a Altman y Amodei, subir al escenario y unirse de manos en una foto grupal como gesto de unidad global en torno a la IA, Altman y Amodei, que estaban uno junto al otro, no se tomaron de las manos.

En el video viral e imágenes que ya recorrieron todo Internet, se puede ver como, después de una breve pausa, Altman y Amodei optan solo por levantar los puños en lugar de unirse con las manos como los demás.

Es por eso que este gesto de los CEOs, fue interpretado como un símbolo de la rivalidad creciente entre OpenAI y Anthropic, aunado a los desacuerdos que Sam Altman y Dario Amodei han tenido desde que este último dejó OpenAI tras desacuerdos sobre ética y seguridad en la IA, para después fundar su propia empresa en 2021.

Tras viralizarse el momento, Sam Altman dijo que había estado “algo confundido” sobre qué se esperaba que hicieran en esa foto, sugiriendo el no tomar la mano de Amodei no fue un gesto intencional de hostilidad; no obstante, esto solo alimentó los rumores sobre tensiones entre ambos líderes de IA.