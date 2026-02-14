El magnate Elon Musk no soportó y ha llamado “malvada” a la empresa de investigación de inteligencia artificial Anthropic.

Luego de que la empresa de inteligencia artificial Anthropic logró recaudar miles de millones en su ronda de recaudación privada de fondos.

Elon Musk estalla contra Anthropic tras recaudar miles de millones y la llama “malvada”

Por lo que sin más Elon Musk señaló a Anthropic, la empresa detrás del chatbot ‘Claude’ de misantrópica y malvada.

“Tu IA odia a los blancos y asiáticos, especialmente a los chinos, heterosexuales y hombres”, escribió Musk. “Esto es misantrópico y malvado. Corrígelo”. Elon Musk

Asimismo, Elon Musk refrendo que en la ironía del caso, no hay nada por hacer para que Anthropic termine siendo misantrópica.

“Francamente, no creo que haya nada que puedan hacer para escapar de la inevitable ironía de que Anthropic termine siendo misantrópica. Estaban condenados a este destino cuando eligieron su nombre”. Elon Musk

Anthropic logra recaudar miles de millones de dólares

Anthropic ha logrado recaudar 30 mil millones de dólares (más de 514 mil millones de pesos al tipo de cambio) en la última ronda de financiación acometida por la ‘startup’.

Por lo que de la valoración de la compañía Anthropic se posiciona en 380 mil millones de dólares (más de 6.5 billones de pesos).

Con ello, Anthropic se posiciona con la segunda mayor recaudación privada de fondos, solo por detrás OpenAI que en marzo de 2025 alcanzó 40 mil millones de dólares (686 millones de pesos).