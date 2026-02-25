Un reporte de Bloomberg reveló que un hacker habría utilizado herramientas de inteligencia artificial como Claude y ChatGPT para robar hasta 150 gigabytes de datos fiscales y electorales de México.

Según la firma Gambit Security, el hacker pidió a los chatbots actuar como “expertos en ciberataques” para detectar vulnerabilidades y automatizar la extracción de información sensible.

Entre los archivos comprometidos se mencionan padrones electorales, registros civiles y credenciales de empleados públicos, aunque autoridades mexicanas niegan un robo masivo de datos.

Hacker pidió a la IA que actuara como “experto en ciberataques” para robar datos en México

Según el reporte, un usuario no identificado dio instrucciones al chatbot Claude de Anthropic para que actuara como un “hacker de élite”, con el objetivo de identificar fallas en los sistemas digitales del Gobierno de México.

De acuerdo con la startup israelí de ciberseguridad Gambit Security, el atacante solicitó a la inteligencia artificial:

Detectar vulnerabilidades en sistemas gubernamentales

Redactar scripts para explotarlas

Automatizar la extracción de datos

Optimizar métodos para evitar ser detectado

Posteriormente, también habría recurrido a ChatGPT de OpenAI para recibir asesoría sobre movimiento lateral en redes, identificación de credenciales clave y cálculo de probabilidades de detección.

¿Qué datos fueron robados del Gobierno de México por una IA?

El reporte indica que, durante aproximadamente un mes, el hacker logró recolectar cerca de 150 gigabytes de información, incluyendo:

Documentos vinculados a 195 millones de registros de contribuyentes

Padrones electorales

Credenciales de empleados públicos

Archivos del Registro Civil

Entre las entidades presuntamente afectadas se encuentran dependencias del Gobierno de México y organismos estatales de:

Jalisco

Michoacán

Tamaulipas

También se mencionan sistemas del servicio de agua y drenaje de Monterrey y del Registro Civil de la Ciudad de México.

No se atribuye el ataque con IA en contra de México a un gobierno extranjero

Aunque Gambit Security no pudo atribuir el ataque a un grupo específico, la firma descartó, en principio, que se trate de una operación directa de un gobierno extranjero.

Por su parte, autoridades federales y estatales negaron que se haya concretado un robo masivo de datos en sus instituciones.

Anthropic y OpenAI reaccionan al presunto uso malicioso de su IA en robo de datos de México

Tanto Anthropic como OpenAI reconocieron haber detectado actividades inusuales en sus plataformas.

Ambas compañías informaron que suspendieron cuentas sospechosas y reforzaron sus medidas de seguridad para evitar el uso indebido de sus herramientas de inteligencia artificial.

El caso vuelve a poner en el centro del debate el uso de la IA en ciberataques, así como la necesidad de fortalecer la protección de datos gubernamentales ante amenazas cada vez más sofisticadas.