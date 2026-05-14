Nuevamente ChatGPT en la mira del escándalo, tras una demanda acusa a la inteligencia artificial de OpenAI de compartir datos sensibles con Google y Meta.

Pues se dice que ChatGPT habría compartido datos sensibles con Google y Meta mediante tecnología de rastreo integrada.

Lo que pondría otra vez en evidencia la violación de la privacidad de los datos de los usuarios de ChatGPT.

ChatGPT es demandada por compartir datos sensibles con Google y Meta

Una demanda federal en California en contra de ChatGPT ha salido a la luz, tras señalar a la inteligencia artificial por compartir datos sensibles con Google y Meta

Según los detalles ChatGPT habría enviado consultas, correos e identificadores de cuenta de usuarios a Meta y Google, esto mediante eI usó tecnología de rastreo para análisis y publicidad sin consentimiento de los consumidores.

A lo que ChatGPT hizo la canalización de preguntas personales y detalles de cuentas para Meta y Google, lo que se tradujo a que sus redes publicitarias alcanzan a miles de millones de personas cada día.

Ante la demanda, los afectados buscan daños monetarios y una orden judicial que detenga la práctica de ChatGPT, pese a esto Meta y Google no son señalados en las malas prácticas.

Una demanda acusa a ChatGPT de compartir datos sensibles con Google y Meta (Especial)

Expertos ya habían alertado sobre ChatGPT por compartir datos sensibles con Google y Meta

La demanda a ChatGPT se refuerza con los que expertos ya habían alertado sobre la inteligencia artificial al compartir datos sensibles con Google y Meta.

Pues tan solo a principios de este mes de mayo 2026, el centro de investigación en redes de datos y tecnología de Madrid, España, MDEA Networks Institute publicaron sobre haber detectado agujeros que afectan directamente a la privacidad de los usuarios.

Donde no solo ChatGPT pasaría datos a Google y Meta., pues también las inteligencias artificiales de Anthropic y Grok.