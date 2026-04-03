La NASA sorprendió al mostrar cómo ha cambiado la Tierra en 54 años, comparando dos imágenes históricas: la famosa “Blue Marble” captada por la misión Apollo 17 en 1972 y la fotografía tomada por Artemis II en 2026.

NASA revela cómo cambió la Tierra entre Apollo 17 y Artemis II en 54 años (@NASA / X)

Mientras la primera muestra el planeta iluminado en su totalidad desde 29 mil kilómetros, la segunda, realizada por el comandante Reid Wiseman desde la nave Orión, revela auroras boreales y la luz zodiacal durante un eclipse solar.

Ambas imágenes reflejan la evolución de la exploración espacial realizada por Estados Unidos.

Revela NASA cómo cambió la Tierra entre Apollo 17 y Artemis II en 54 años

Vía X (Twitter), la NASA publicó dos fotografías de la Tierra captadas por la misión Apollo en 1972 y Artemis II en 2026.

Entre cada imagen hay 54 años de diferencia, mostrando lo espectacular que luce la Tierra.

Los cambios de la Tierra en las imágenes se deben tanto a la perspectiva como estado del planeta.

La misión Apollo 17 capturó el 7 de diciembre de 1972 la Tierra iluminada en su totalidad a más 29 mil kilómetros.

Dicha imagen conocida popularmente como “The Blue Marble” es la primera foto analógica que hizo de la Tierra, en ella se ve parte de la costa de África.

Además del denominado casquete polar sur de la Antártida, junto con una densa capas de nubes en el hemisferio sur.

Foto de la Tierra tomada por Apollo 17 (NASA)

Mientras que la foto de Artemis II, tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión, Reid Wiseman, se capturó a más de 66 mil kilómetros.

Wiseman, explica la NASA, “realizó la fotografía de la Tierra desde la ventana de la nave espacial Orión tras completar la maniobra de inyección translunar”.

En la foto de Artemis II, se aprecian dos auroras boreales y la luz zodiacal durante el eclipse solar de la Tierra.

De cualquier manera, ambas imágenes son históricas, ya que muestran la travesía de la humanidad en sus viajes a la Luna.