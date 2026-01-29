Tras varios retrasos, la misión Artemis II de la NASA con la que se regresará a la Luna parece estar lista para llevarse a cabo.

Conoce todos los detalles sobre la primera misión tripulada de la NASA más allá de la órbita terrestre baja (LEO) desde 1972.

Esto es lo que conocemos de Artemis II, la misión de la NASA que planea regresar a la Luna

Con Artemis II la NASA enviará cuatro astronautas a explorar la Luna a bordo de la nave espacial Orión con el objetivo de llevar a cabo descubrimientos científicos y sentar las bases para las primeras expediciones tripuladas a Marte.

Artemis II: NASA (NASA 'X' @NASA)

Artemis II no aterrizará en la superficie lunar, sino que la misión consiste en sobrevolar la Luna para probar todos los sistemas con humanos a bordo NASA.

El viaje demostrará las capacidades del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y los sistemas de soporte críticos de la nave para mantener a la tripulación en incursiones espaciales de largo recorrido.

La misión evaluará la planificación y ejecución de operaciones, el rendimiento de la nave y del cohete, la interacción de la tripulación con los sistemas de a bordo y el funcionamiento de la navegación y las comunicaciones más allá de la órbita terrestre.

La misión completa tendrá una duración aproximada de 10 días.

Fecha de lanzamiento y tripulación de Artemis II, la misión de la NASA que planea regresar a la Luna

El lanzamiento de la misión tripulada Artemis II de la NASA está programado actualmente para febrero de 2026 como la fecha más temprana.

Sin embargo, cuenta con ventanas de oportunidad que se extienden entre febrero y abril de 2026.

Las fechas exactas dependen de la validación técnica final y condiciones meteorológicas, con ventanas adicionales disponibles en marzo de 2026.

La tripulación despegará desde el Centro Espacial Kennedy en Florida y efectuará diferentes maniobras para posicionarse en órbita con la Tierra.

El viaje de regreso durará cuatro días y para no consumir combustible a su regreso, la nave aprovechará la gravedad de la Tierra.

La tripulación está integrada por:

Reid Wiseman como comandante

Víctor Glover como piloto

Christina Koch como especialista de misión

Jeremy Hansen astronauta de la Agencia Espacial Canadiense