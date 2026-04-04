Te contamos quiénes viajaron a la Luna en el Apollo 17 antes de Artemis II.

Con la exploración lunar de Artemis II crece la curiosidad por la misión de alunizaje Apolo 17, ya que después de 54 años la NASA vuelve a la Luna.

¿Quiénes viajaron a la Luna en la misión Apollo 17 antes de Artemis II?

El viaje del Apollo 17 inició el 7 de diciembre de 1972, se trató de la sexta y última misión a la Luna por parte de la NASA, antes de Artemis II.

La tripulación que viajó en el Apolo 17 estaba compuesta por los astronautas:

Eugene A. Cernan, comandante de la misión

Ronald E. Evans, piloto del módulo de mando

Harrison H. Schmitt, piloto del módulo lunar

Tripulación Apollo 17 (NASA)

Durante la misión Apollo 17, Cernan y Schmitt descendían en el módulo lunar para explorar la Luna.

Mientras que el astronauta Ronald Evans permaneció con los módulos de mando y servicio en órbita lunar.

El viaje del Apollo 17 se dio sin incidentes y duró tres días, por lo que la tripulación llegó a órbita lunar el 10 de diciembre.

Preparándose para alunizar en el sitio Taurus-Littrow y llevar a cabo observaciones científicas en nuestro satélite natural.

En la actualidad, el único astronauta que se mantiene vivo de la misión Apollo 17 es Harrison H. Schmitt, de 90 años de edad.

Por su parte, Ronald E. Evans murió el 7 de abril de 1990, y Eugene A. Cernan el 16 de enero de 2017.

Misión Apollo 17 a la Luna (NASA)

Misión Apollo 17 capturó una foto espectacular de la Tierra en su viaje a la Luna

La travesía del Apollo 17 dejó una postal espectacular, ya que la tripulación tomó una foto de la Tierra a más de 29 mil kilómetros de distancia .

En la imagen, conocida popularmente como “The Blue Marble”, se ve parte de la costa de África.

Además del denominado casquete polar sur de la Antártida, junto con una densa capa de nubes en el hemisferio sur.