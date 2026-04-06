Netflix, YouTube y la NASA llevarán este lunes 6 de abril de 2026 la transmisión en vivo del sobrevuelo lunar de la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado que se acerca a la Luna desde el Apollo 17 en 1972.

La nave Orion, con cuatro astronautas a bordo, realizará un flyby que marcará un hito en el programa de retorno a la Luna.

Netflix y YouTube transmitirán en vivo el histórico sobrevuelo lunar de Artemis II

Tal y como se dio a conocer, este lunes 6 de abril se espera que la misión Artemis II sobrevuele la cara oculta de la Luna, rompiendo el récord de Apolo 13 y el cual, será transmitido en los canales oficiales de la NASA como YouTube.

Sin embargo, esta cobertura especial de Artemis II y su sobrevuelo lunar, también será transmitida mediante la plataforma de streaming de Netflix, en donde se espera que la cobertura inicie aproximadamente a las 12:00 p.m. hora del centro de México.

Esta transmisión tendrá imágenes en tiempo real de la aproximación a la Luna, observaciones científicas y comentarios de la agencia espacial.

Asimismo, además de seguirlo directamente en Netflix, también se estará transmitiendo en NASA+, YouTube y otras plataformas asociadas.

En el caso de Netflix, la transmisión estará disponible para suscriptores y se espera que dure varias horas, cubriendo los momentos más emocionantes del flyby de Artemis II.