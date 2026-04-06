A través de sus canales oficiales, la NASA anunció que hoy, 6 de abril del 2026, la la tripulación de Artemis II romperá el récord de distancia humana desde la Tierra al volar alrededor de la cara oculta de la Luna.

Cabe recordar que el récord anterior lo poseía Apollo 13 en 1970, por lo que ahora, la tripulación de Artemis II lo superará hoy convirtiéndose en los humanos que han llegado más lejos de la Tierra.

Artemis II de la NASA romperá este lunes el récord de distancia humana

La nave Orion, con cuatro astronautas a bordo, alcanzará aproximadamente 252 mil 757 millas, es decir unos 406 mil 773 kilómetros de la Tierra al volar alrededor de la cara oculta de la Luna.

Esto supera las 248 mil 655 millas logradas por Apollo 13 hace más de 54 años, siendo este el primer vuelo tripulado lunar desde 1972 y marca un paso clave en el programa Artemis.

Pues cabe mencionar que esta misión de la NASA, busca regresar a la Luna de forma sostenible y preparar futuras misiones a Marte.

We're going farther than ever before 🚀



Today, the Artemis II crew will break the record for how far humans have traveled from Earth as they fly around the far side of the Moon.



Coverage begins at 1 p.m. EDT (1700 UTC). Watch Artemis II make history:… pic.twitter.com/hCOVQPkxUF — NASA (@NASA) April 6, 2026

¿Cuándo romperá récord Artemis II?

Tal y como se dijo, este lunes 6 de abril, se espera que la tripulación Artemis II con Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el canadiense Jeremy Hansen, rompan el récord de la mayor distancia recorrida por humanos desde la Tierra.

Un récord que, como ya se mencionó, lo poseía Apolo 13 cuando viajó por primera vez a la Luna en 1970, y que en este 2026, se romperá cuando Artemis II viaje alrededor de la cara oculta de la Luna, por lo que se espera que:

La máxima distancia se registre este lunes 6 de abril durante el flyby lunar.

La cobertura en vivo de NASA inicia a la 1:00 p.m. EDT, es decir a las 18:00 horas en México

Durante unos minutos, la señal se perderá al pasar por la cara oculta de la Luna.

Los astronautas siguen una trayectoria en forma de ocho que los llevará a pasar a solo unos 6 mil 540 km de la superficie lunar, ofreciendo vistas inéditas de la Tierra y la Luna.

Siendo este el horario en el que Artemis II estará rompiendo récords:

A las 11:56am (hora CDMX), Artemis II cruzará la distancia récord de Apollo 13 A las 2:45pm comienza la observación lunar A las 4:47pm perderán señal por al menos 40min por estar en lado oscuro de la Luna En punto de las 5:02pm, será lo más cerca que Artemis II estará de la Luna De las 5:05 pm a las 5:07 pm, la tripulación de Artemis II estará en el punto más alejado de la Tierra en la historia. Para las 6:35pm comenzará el eclipse solar