La misión Artemis II sigue causando sensación tras su lanzamiento el 1 de abril de 2026 desde Florida, Estados Unidos, y ahora la NASA permite seguir en tiempo real el viaje de la nave Orión rumbo a la Luna.

A través del sitio Artemis Real‑time Orbit Website (AROW), los usuarios pueden consultar datos de distancia, recorrido y duración de la misión Artemis II con información directa del Centro Espacial Johnson en Houston.

Además, la experiencia está disponible desde la aplicación oficial de la NASA para celulares Android y iOS.

Sigue en tiempo real la misión Artemis II a la Luna, así podrás hacerlo

La NASA ha habilitado el sitio web Artemis Real-time Orbit Website (AROW) para todos aquellos que quieran seguir en tiempo real la misión Artemis II a la Luna.

Por lo que para seguir en tiempo real la misión Artemis II a la Luna, tan solo deberás entrar al sitio web: https://www.nasa.gov/missions/artemis-ii/arow/

En el sitio AROW podrás consultar cómo la nave Orión viaja a la Luna en directo con ayuda de los datos transmitidos de la misión Artemis II al Centro de Control de Misiones en el Centro Espacial Johnson en Houston.

Asimismo, en la plataforma donde podrás seguir en tiempo real la misión Artemis II a la Luna, podrás tener datos como el recorrido de distancia de la nave y la duración de la misión hasta el momento.

Así puedes seguir la misión Artemis II a la Luna en tiempo real (Especial )

Misión Artemis II a la Luna también podrá seguirse en tiempo real desde tu celular

Desde tu celular, también podrás seguir en tiempo real la misión Artemis II a la Luna muy fácil.

Solo necesitarás descargar la aplicación oficial de la NASA para celulares que podrás encontrarla a través de https://www.nasa.gov/nasa-app/ y seguir las instrucciones según tengas móvil con Android o iOS.