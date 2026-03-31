El lanzamiento del cohete de la misión Artemis II, que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna, está previsto para el próximo miércoles desde el Centro Espacial Kennedy, en los Estados Unidos.

Artemis II marca un nuevo capítulo en la exploración espacial al representar el regreso de la humanidad a las inmediaciones de la Luna por primera vez desde 1972.

El viaje de 10 días se realizará en una fase de verificación y la fecha permanece sujeta a condiciones técnicas, operativas y meteorológicas.