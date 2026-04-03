La NASA compartió el 3 de abril de 2026 las primeras imágenes de la Tierra tomadas por la tripulación de Artemis II durante su viaje hacia la Luna.

La fotografía, captada por el comandante Reid Wiseman desde la cápsula Orion, muestra la Península Ibérica, el estrecho de Gibraltar y el norte de África junto a fenómenos como auroras boreales, luz zodiacal y resplandor atmosférico.

La Tierra es fotografiada por la tripulación de Artemis II rumbo a su viaje a la Luna (NASA)

Con Artemis II es la primera vez en más de 50 años que humanos registran la Tierra desde tan lejos, evocando las icónicas postales de las misiones Apollo y marcando un hito en la exploración espacial.

La Tierra es fotografiada por la tripulación de Artemis II rumbo a su viaje a la Luna

A través de su cuenta oficial, la NASA publicó una imagen de la Tierra que fue tomada por tomada por el comandante Reid Wiseman de la tripulación de astronautas abordo de Artemis II.

En dicha imagen se destacan fenómenos de la Tierra como:

Auroras boreales en los polos

Luz zodiacal

Resplandor atmosférico

La Tierra es fotografiada durante la misión Artemis II as la Luna (@NASAEarth / X)

En la publicación de la NASA en X, puede leerse un “¡Hola, mundo! Eso somos nosotros", citando a la astronauta Christina Koch: “Ustedes se ven geniales”.

La misión Artemis II forma parte del programa Artemis de NASA, que busca regresar humanos a la Luna y probar los sistemas de Orion antes de futuros alunizajes tripulados.

Artemis II despegó junto con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen.

Esta es la primera vez en más de 50 años que humanos captan la Tierra desde tan lejos, similar a las icónicas imágenes de Apollo.