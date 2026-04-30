La CDMX se hunde 2 cm al mes, según datos revelados por la NASA.

Gracias a la misión NISAR de la NASA, se pudo cartografiar el hundimiento de la Ciudad de México.

Datos de la NASA aseguran que la CDMX se hunde 2 cm al mes

Un científico elaboró un mapa del hundimiento de la Ciudad de México usando datos del satélite NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar).

La información fue recopilada entre el 25 de octubre 2025 y el 17 de enero 2026. Con ella, se reveló que hay un hundimiento superior a 2 cm al mes en algunas zonas de la CDMX.

Esto se debería, explica la NASA, al bombeo de agua subterránea “que ha provocado la compactación del antiguo lecho seco del lago sobre el que se construyó la ciudad”.

Ángel de la Independencia, CDMX (Gobierno de la Ciudad de México / Gobierno de la Ciudad de México)

En las imágenes compartidas por la NASA, se aprecia una zona marcada en azul donde se presenta el hundimiento.

Mientras que las áreas amarillas y rojas corresponden a señales de ruido residual que se espera disminuya a medida que el satélite NISAR recopile más datos.

Como puntos de referencia de la imagen del hundimiento de la CDMX aparecen:

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez, con el lago Nabor Carrillo

El Ángel de la Independencia

Lago de Chalco

La CDMX se hunde 2 cm al mes, según datos de la NASA (NASA)

Para la NASA, no resulta sorprendente lo que encontró en CDMX, ya que se sabe que es una de las ciudades que más rápido se hunden del mundo.

No obstante, la agencia destacó el trabajo del satélite NISAR que puede rastrear ese tipo de cambios a través de la superficie de la Tierra.

La misión NISAR fue desarrollada conjuntamente por la NASA y la Organización India de Investigación Espacial (ISRO); su lanzamiento ocurrió en 2025.

El satélite destaca por ser el primero en transportar dos instrumentos SAR en diferentes longitudes de onda y monitorear las superficies terrestres y heladas de la Tierra dos veces cada 12 días.