Los preparativos para el retorno de la humanidad a las proximidades lunares entran en su fase decisiva con el arribo de los astronautas de la misión Artemis II de la NASA a las instalaciones espaciales este viernes.
Tras más de cinco décadas desde que concluyó el legendario programa Apolo, esta expedición se perfila como un hito fundamental en la nueva era de exploración espacial, marcando el inicio de una travesía que busca expandir los horizontes científicos de la humanidad fuera de nuestro planeta.