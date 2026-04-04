¿Quieres saber cuándo llegará Artemis II a la Luna? Te damos la fecha según la NASA.

Después de su exitoso despegue y realizar su maniobra de inyección translunar, la misión Artemis II ha emprendido su viaje a la Luna.

Cuándo llegará Artemis II a la Luna, según la NASA

De acuerdo con la NASA, la misión Artemis II llegará a la Luna entre el día domingo 5 y lunes 6 de abril, cuando alcanzaría la esfera influencia gravitatoria del satélite.

Esto significa que la nave Orión estaría arribando 4 o 5 días después de haber despegado desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos.

Luna (Unsplash)

Al llegar a la esfera de influencia lunar, la tripulación de Artemis II se dedicarán a probar sus trajes espaciales, los cuales son protegen a los astronautas en su misión.

En total, la misión Artemis II durará aproximadamente 10 días. Su objetivo es recorrer el lado oculto de la Luna para estudiar y capturar imágenes de nuestro satélite natural.

Por lo que se tiene previsto que la nave Orión regrese para el día viernes 10 de abril de 2026 en un amerizaje en el Océano Pacífico cerca de San Diego, California.

El comandante Reid Wiseman, de 50 años de edad

El piloto Victor Glover, de 49 años de edad

El astronauta especialista de misión Christina Koch, de 47 años de edad

El astronauta Jeremy Hansen, de 50 años de edad