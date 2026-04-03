Reid Wiseman, comandante de la misión Artemis II, es uno de los cuatro astronautas que viajan a la Luna en el histórico programa de la NASA.

Veterano aviador naval y astronauta desde 2009, acumula más de 27 años de experiencia como piloto e ingeniero.

Ha participado en operaciones militares en Medio Oriente, fue ingeniero de vuelo en la Estación Espacial Internacional y dirigió la oficina de astronautas entre 2020 y 2022.

Su trayectoria lo convierte en el líder ideal del Artemis II para guiar el regreso humano a la Luna.

¿Quién es Reid Wiseman?

Reid Wiseman es un veterano astronauta estadounidense y aviador naval. A lo largo de 27 años ha servido como piloto e ingeniero.

Fue seleccionado como astronauta por la NASA en 2009.

Reid Wiseman (@astro_reid / Instagram)

Reid Wiseman, junto a otros tres astronautas (dos hombres y una mujer), estará a bordo de la nave espacial Orion en una prueba de vuelo que durará 10 días, con destino a la Luna y de regreso a la tierra.

¿Qué edad tiene Reid Wiseman?

Reid Wiseman nació en Baltimore, Estados Unidos, el 11 de noviembre de 1975 por lo que actualmente tiene 50 años de edad.

¿Quién es la esposa de Reid Wiseman?

Reid Wiseman es un hombre viudo, estuvo casado con Carroll, una enfermera que murió.

¿Qué signo zodiacal es Reid Wiseman?

A Reid Wiseman lo rige el signo zodiacal de escorpio.

¿Cuántos hijos tiene Reid Wiseman?

Reid Wiseman es padre de dos hijos, de nombres desconocidos.

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¿Qué estudió Reid Wiseman?

Reid Wiseman se licenció en Ingeniería Informática y de Sistemas en el Instituto Politécnico Rensselaer en Troy, Nueva York.

Tiene una maestría en Ingeniería de Sistemas, de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland.

Se certificó en Sistemas Espaciales en la Escuela Naval de Posgrado de los Estados Unidos en Monterey.

Reid Wiseman (@astro_reid / Instagram)

¿En qué ha trabajado Reid Wiseman?

Como aviador naval, Reid Wiseman se incorporó al Escuadrón de Caza 101 de la Estación Aeronaval Oceana, Virginia, para su transición al F-14 Tomcat.

Posteriormente, fue asignado al Escuadrón de Caza 31, también en Oceana, donde realizó dos despliegues en Medio Oriente, participando en las operaciones Southern Watch, Enduring Freedom e Iraqi Freedom.

En 2004 se desempeñó como piloto de pruebas y oficial de proyectos en el Escuadrón de Pruebas y Evaluación Aérea Veintitrés (VX-23) en la Estación Aeronaval Patuxent River, Maryland.

Fungió como Oficial de Operaciones en el Ala Aérea Embarcada Diecisiete, donde construyó un despliegue por Sudamérica.

Fue parte del Escuadrón de Caza de Ataque 103 en la Estación Aeronaval Oceana, Virginia, donde pilotó el FA-18F Super Hornet.

En junio de 2009 se incorporó a la NASA, donde se desempeña como astronauta.

En 2011 fue propuesto como ingeniero de vuelo a bordo de la Estación Espacial Internacional para la Expedición 41.

Escaló como jefe de la oficina de astronautas desde 2020 hasta 2022.

Por su amplia experiencia fue designado comandante de la misión Artemis II.