Si eres fan de Hello Kitty, es probable que alguna vez te hayas preguntado qué clase de animal es Kuromi.

Siempre se ha debatido si Kuromi es una coneja, un murciélago o incluso un pequeño demonio, aunque fans de Hello Kitty nunca han llegado a una conclusión.

Ante esto, Sanrio aclaró la identidad de la rival de My Melody hace tiempo, cosa que ha pasado un poco desapercibida entre algunas personas.

Es por ello que aquí aclararemos todos los detalles acerca de Kuromi, todo basándonos en la información oficial de los creadores de la misma.

Kuromi, personaje de Sanrio de Hello Kitty (Sanrio)

¿Qué animal es Kuromi?

Aunque no lo parece, Kuromi de Hello Kitty es una coneja blanca al estilo de My Melody; aunque combinada con un duende, de ahí su cola puntiaguda.

Esto porque se quería que Kuromi fuera lo opuesto a My Melody; mientras que la mejor amiga de Hello Kitty es femenina y tierna, su rival es ruda y traviesa.

Es por ello que usa un sombrero con orejas en forma de pico y con una calavera en el centro, simulando ser un demonio pequeño.

Además de que es la líder de una banda de chicas motociclistas; aunque como todo, tiene su lado sensible, pues le gusta leer historias románticas.

No obstante, parece que no tiene ninguna clase de odio hacía My Melody como tal, solo le gusta molestarla; además de que se lleva bien con el resto de personajes de Hello Kitty.

Kuromi (YouTube)

¿Qué significa Kuromi?

Ahora que si tus dudas son acerca del nombre de Kuromi, te podemos decir que este va muy ligado con todo lo que representa la conejita en Hello Kitty.

Kuromi significa “belleza negra” y se deriva de la palabra “Kuro”, que en japonés se usa para describir el color negro.

Ella representa la rebeldía y la individualidad, por ello es que conectó bastante con jóvenes que seguían la cultura gótica, punk y emo.

Actualmente, Kuromi se mantiene como uno de los personajes de Hello Kitty más populares a nivel mundial, solo superada por Cinnamonroll y Pochacco.

Kuromi (YouTube)

Con información de Sanrio