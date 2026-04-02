Aunque el despegue de Artemis II fue un éxito, la misión lunar de la NASA ha enfrentado varios contratiempos en órbita.

La tripulación de la nave Orión reportó fallas en el controlador del inodoro y en las válvulas de cruce de los tanques de agua, esenciales para la hidratación y refrigeración.

Además, se registró una pérdida parcial de comunicaciones durante 51 minutos y problemas previos en las baterías del sistema de autodestrucción.

La NASA aseguró que estos fallos serán corregidos en futuras misiones.

Reportan que Artemis II enfrenta fallas en inodoro y problemas de agua

Se dio a conocer que la misión Artemis II presentó algunos problemas luego de estar en órbita estable.

La tripulación de la nave Orión reportó fallas en el controlador del inodoro al momento de intentar activarlo.

Así como problemas en las válvulas de cruce de los tanques de agua, que son vitales para garantizar el suministro de hidratación y refrigeración en la misión Artemis II.

En el caso del inodoro, se trata de la primera misión que incorpora uno totalmente funcional el cual brinda más intimidad y comodidad a los astronautas.

Pese a la alarma que generaron los problemas en Artemis II, Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, señaló que era algo que se esperaba.

Los fallos tanto en el inodoro como en los tanques de agua se habrían originado tras la energía que se liberó al momento del ascenso de la nave Orión.

Inodoro Artemis II (Especial)

Artemis II sufrió pérdida parcial de las comunicaciones en su viaje a la Luna

Otro de los problemas que tuvo Artemis II fue el de la pérdida parcial de las comunicaciones durante 51 minutos.

Todo ocurrió mientras se llevaba a cabo una maniobra de transferencia entre satélites.

De acuerdo con Jared Isaacman, administrador principal de la NASA, las comunicaciones de la tripulación se restablecieron.

A los falles en la comunicación, el inodoro y el agua, se debe sumar el problema que se detectó en las baterías del sistema de autodestrucción antes del despegue el pasado 1 de abril

Ante tal situación, la NASA ha tomado nota de los fallos para corregirlos en sus futuras misiones.