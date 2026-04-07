Donald Trump se conectó en vivo con la tripulación de Artemis II desde la Tierra.

Este 6 de abril, el presidente de Estados Unidos sostuvo una llamada con los astronautas de Artemis II, a quienes felicitó y cuestionó sobre lo que observaron en su misión.

“¿Dime, cuál es la parte más inolvidable de este día tan histórico? El mundo entero está viendo y escuchando." Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Así se conectó Donald Trump desde la Tierra para hablar con la tripulación Artemis II

Durante su charla con el presidente Trump, el comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, agradeció la llamada destacando que es “especial” para ellos.

Además, Reid Wiseman habló de lo que hallaron en su viaje al lado oculto de la Luna.

.@POTUS asks the Artemis II crew, "What is the most unforgettable part of this really historic day?"



Commander Reid Wiseman: "We saw sights... that no human has ever seen before — not even in Apollo." pic.twitter.com/f3ThoGm91e — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 7, 2026

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