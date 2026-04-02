Christina Hammock Koch, ingeniera eléctrica y física estadounidense, hará historia como la primera mujer en viajar a la Luna gracias a la misión Artemis II de la NASA.

Seleccionada como astronauta en 2013, Koch ya cuenta con experiencia en misiones espaciales y ahora cumplirá el sueño que tuvo desde niña: participar en el regreso humano a la Luna.

Aunque la misión Artemis II no contempla descender a la superficie, sí orbitará la Luna, convirtiéndose en un hito histórico para la NASA y para la igualdad en la exploración espacial.

¿Quién es Christina Koch?

Christina Hammock Koch es una astronauta, ingeniera eléctrica y física estadounidense, con experiencia desde 2013 en misiones espaciales.

Christina Koch (Tomada de video / Noticieros Televisa)

¿Qué edad tiene Christina Koch?

Christina Koch nació el 29 de enero de 1979, actualmente tiene 47 años de edad.

¿Quién es el esposo de Christina Koch?

Christina Koch está casada con un hombre de nombre Robert Koch.

¿Qué signo zodiacal es Christina Koch?

Al haber nacido el 29 de enero, Christina Koch es del signo de Capricornio.

Astronauta Christina Koch aterrizando. (Sergei Ilnitsky / AP.)

¿Cuántos hijos tiene Christina Koch?

No hay información pública sobre hijos o hijas relacionadas a Christina Koch.

¿Qué estudió Christina Koch?

Christina Koch tiene una licenciatura de la Facultad de Ciencias y Matemáticas de Carolina del Norte.

Además de dos licenciaturas en Ciencias en Ingeniería Eléctrica y Física por parte de la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Raleigh.

Además de un Master of science en ingeniería eléctrica en la misma institución.

La astronauta Christina Koch (Sergei Ilnitsky / AP)

¿En qué ha trabajado Christina Koch?

Christina Koch inició su carrera trabajando como ingeniera eléctrica en el Laboratorio de Astrofísica de Alta Energía de la NASA, el Goddard Space Flight Center.

Además de ser adjunta en el Montgomery Center, dirigiendo un curso en el Laboratorio de Física.

Del 2004 al 2007 fue investigadora asociada en el Programa Antártico de los Estados Unidos.

A partir del 2013, la NASA la seleccionó como parte de la 21ª clase de astronautas; desde ese momento ha realizado diversas investigaciones en la Estación Espacial Internacional.

Christina Koch forma parte de la Misión Artemis II

Siendo una de sus misiones más ambiciosas, Christina Koch fue seleccionada para ser parte de la Misión Artemis II.

Como es bien sabido, Artemis II tiene como objetivo regresar a la humanidad a la Luna, algo que ha sido el sueño de Christina Koch desde que era niña.

Hay que señalar que la astronauta no pisará la superficie del satélite, sino que solo será parte de la orbita del mismo, en una misión de reconocimiento.

Aún así este es un hito para la NASA, no solo por ser la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años, también porque es la primera mujer que viaja al astro en la historia.