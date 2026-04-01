El presidente Donald Trump celebró el inminente lanzamiento de Artemis II con un mensaje en redes, donde destacó el regreso de Estados Unidos a la Luna tras más de 50 años.

“Estamos ganando en el espacio, en la Tierra y en todas partes: económica, militarmente y ahora más allá de las estrellas”. Donald Trump

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario aseguró que la misión representa un hito histórico, al enviar astronautas al espacio profundo con uno de los cohetes “más potentes” construidos.

En su mensaje, Donald Trump vinculó el lanzamiento con el liderazgo global de Estados Unidos, afirmando que el país “domina” en distintos ámbitos, incluido el espacial, y destacó el papel de la NASA.

El mandatario finalizó su mensaje con una bendición dirigida a la NASA, a la misión del Artemis II y su tripulación.

Donald Trump por el Artemis II (Captura de video)

Preparativos finales para el lanzamiento de Artemis II

El mensaje de Donald Trump llegó en medio de los preparativos finales para el lanzamiento del Artemis II a la órbita de la Luna.

El despegue se realizó desde el Centro Espacial Kennedy. La misión no contempla alunizaje, pero sí una órbita lunar que pondrá a prueba todos los sistemas necesarios para futuras misiones.

Artemis II (@NASA / X)

Entre 1968 y 1972, Estados Unidos fue parte de la carrera espacial con el programa Apolo, misiones que llevaron a astronautas a la órbita y superficia lunar.