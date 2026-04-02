La misión Artemis II de la NASA compartió las primeras imágenes de la Tierra en su viaje hacia la Luna, capturadas el 2 de abril de 2026 a más de 65 mil kilómetros de distancia.

En las fotografías se aprecia al planeta en fase creciente, fenómeno que no se observaba desde la misión Apollo 17 en 1972.

El efecto se debe a la iluminación solar, similar a cómo se percibe la Luna desde la Tierra.

Las postales de la tripulación de Artemis II han generado gran fascinación entre científicos y seguidores de la misión.

Estas son las primeras imágenes de la Tierra desde Artemis II

Se difundieron las primeras imágenes de la Tierra desde Artemis II de la NASA.

Las fotografías se capturaron este jueves 2 de abril 2026 previo a que la tripulación de Artemis II ejecutara la maniobra de inyección translunar para dirigirse hacia nuestro satélite natural.

En las fotos se observa a la Tierra a una distancia de más de 65 mil 983 kilómetros.

Primeras imágenes de la Tierra desde Artemis II sorprenden (Especial)

Lo destacado es que la tripulación de Artemis II tomó una vista de la Tierra en su fase creciente, fenómeno que los seres humanos no apreciaban desde la misión Apollo 17 en 1972.

De acuerdo con los especialistas, la apariencia de media luna que se ve en las imágenes de la Tierra se debe a la iluminación solar.

Así como cuando se observa a la luna desde la superficie terrestre, la porción que recibe la luz del Sol es la que resulta visible desde la perspectiva de la nave.

Las imágenes de la Tierra desde Artemis II han generado fascinación entre científicos y personas que siguen puntualmente la travesía de la nave Orión.

La misión tripulada Artemis II de la NASA sigue su viaje hacia la Luna.

En total serán 10 días donde los astronautas documentarán y estudiarán el satélite, por lo que se esperan imágenes igual de majestuosas como las que se difundieron de la Tierra.