La misión Artemis III de la NASA vivió un momento emotivo al proponer nombrar “Carroll” a un cráter lunar en honor a Carroll Taylor Wiseman, esposa del comandante Reid Wiseman, fallecida en 2020.

La iniciativa surgió durante una transmisión en vivo, cuando el astronauta canadiense Jeremy Hansen lanzó la propuesta y la tripulación se fundió en un abrazo grupal.

El gesto de Artemis II ocurrió tras superar el récord de vuelos espaciales tripulados, y será presentado a la Unión Astronómica Internacional para su aprobación oficial.

Misión Artemis II honra a difunta esposa de Reid Wiseman con cráter lunar

La tripulación de Artemis II propuso nombrar Carroll a un cráter lunar en honor a Carroll Taylor Wiseman, la difunta esposa del comandante de la misión, Reid Wiseman.

Durante una transmisión en vivo, el astronauta canadiense Jeremy Hansen lanzó la iniciativa con bastante emoción.

“Perdimos a un ser querido. Su nombre era Caroll, la esposa de Reed, la madre de Katie y Ellie. Si quieres encontrarlo, busca Glushko, está junto al noroeste de ahí, en la misma latitud que Ohm, y es un punto brillante en la luna. Nos encantaría llamarlo Carroll.” Jeremy Hansen, astronauta de Artemis II

Tras la petición, los astronautas de Artemis II se fundieron en un emotivo abrazo grupal.

The Artemis II crew named a lunar crater after Commander Reid Wiseman's late wife, Carroll. What a beautiful and touching moment.



I'm not crying, you're crying 🤧 pic.twitter.com/3D1qgxK0jB — Jenny Hautmann (@JennyHPhoto) April 6, 2026

Carroll Taylor Wiseman, la difunta esposa del comandante de Artemis II, Reid Wiseman, murió en 2020 de cáncer, de acuerdo con algunos reportes.

La propuesta ocurrió después de batir el récord de vuelos espaciales tripulados, superando lo hecho por la misión Apollo 13 en 1970.

Los astronautas de Artemis II describieron dos pequeños cráteres sin nombres en la superficie lunar, por lo que hicieron sugerencias para bautizarlos y sugirieron que uno se llamara Carroll en honor a la esposa de Reid Wiseman.

Reid Wiseman junto a su difunta esposa, Carroll Taylor Wiseman. (NASA)

El mensaje de la tripulación Artemis II fue recibido por Jenni Gibbons, astronauta de reserva que colabora en el Centro de Control de la Misión de la NASA.

Ahora bien, una vez finalizada la misión Artemis II, las propuestas de nombres cráteres serán presentadas formalmente a la Unión Astronómica Internacional (IAU) para su aprobación.

La IAU es la organización que rige la nomenclatura de los cuerpos celestes y sus características superficiales.