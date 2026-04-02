Jaime Maussan celebró el lanzamiento de la misión Artemis II a la Luna y habló del posible regreso del hombre a este satélite.

El miércoles 1 de abril inició la misión lunar de Artemis II de la NASA, que hará un recorrido alrededor de la Luna y regresará a la tierra dentro de 10 días.

Jaime Maussan habla del regreso a la Luna con Artemis II

En entrevista con De Primera Mano, Jaime Maussan habló de la importancia de la misión Artemis II a Luna con el objetivo de sobrevolar este satélite natural para probar el soporte vital y de seguridad de la nave Orión.

Jaime Maussan expresó que sentía emoción por esta misión, ya que marca el regreso del hombre a la Luna.

Despegue de Artemis II de la NASA (@Nasa / X)

Asimismo, el periodista destacó que el lanzamiento de Artemis II es una forma de “marcar territorio” dentro del espacio.

Jaime Maussan dice que China y Estados Unidos están buscando llegar a la zona sur de la Luna, ya que hay posibilidades de encontrar agua: “Literalmente quieren conquistar la Luna”.

“El objetivo final de cierta manera es reclamar cierta propiedad sobre la luna en Estados Unidos y China están compitiendo en ese sentido, y los dos quieren ir hacia el polo sur de la luna donde se han encontrado mayores posibilidades de agua” Jaime Maussan

El también conductor no descarta que Estados Unidos esté buscando forma de explotar los recuerdo de la Luna, por lo que buscan triunfar con Artemis II.

Han pasado 57 años desde que el hombre llegó a la Luna y Jaime Maussan explica que no se había realizado un viaje de regreso debido a la falta de interés del gobierno estadounidense.

“En la década de los setentas cuando Kennedy lanzó la carrera espacial, la idea era vencer al comunismo (…) en el Apolo II bajó terriblemente la audiencia, en el III fue toda una odisea pero fue defendiendo la audiencia” Jaime Maussan

Jaime Maussan revela qué es la esfera de Buga (@Jaimemaussanoficial / Instagram)

Estados Unidos buscaría explotar los recursos de la Luna, asegura Maussan

Jaime Maussan manifestó que el éxito de Artemis II podría ser el inicio del interés de Estados Unidos de explotar los recursos de la luna.

Incluso, Estados Unidos estaría buscando una manera de iniciar la minería espacial y poner una base lunar.

Por otro lado, Jaime Maussan recordó que el lanzamiento de Artemis II estaba planeada para que saliera hace meses.

Sin embargo, la NASA no se quiso arriesgar a que algo saliera mal y trato con sigilo el lanzamiento de Orion.