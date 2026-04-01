La misión Artemis II despegó en punto de las 4:35 p.m. (hora de México). Así se vivió el lanzamiento de la NASA.

Hoy 1 de abril se realizó el primer vuelo tripulado del programa Artemis II de la NASA desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos.

Así se vivió el lanzamiento de Artemis II de la NASA

En punto de las 4:35 de la tarde (tiempo del centro de México), se dio el lanzamiento de Artemis II de la NASA rumbo a la Luna.

El despegue de la misión Artemis II ocurrió minutos después de la hora programada inicialmente.

El leve retraso se dio luego de que un problema de temperatura en una batería fuera detectado y solucionado.

Previo al lanzamiento, Charlie Blackwell-Thompson, primera directora de lanzamiento de la NASA, mandó un mensaje a los astronautas encargados de la misión Artemis II:

“Reid, Victor, Christina y Jeremy, en esta misión histórica llevan con ustedes el corazón de este equipo de Artemis, el espíritu audaz del pueblo estadounidense y de nuestros socios en todo el mundo, y las esperanzas y sueños de una nueva generación. Buena suerte, buen viaje, Artemis II. Vamos”. Charlie Blackwell-Thompson

Dos minutos después del despegue de Artemis II, el cohete SLS se desprendió de los propulsores laterales.

Posteriormente, la cápsula Orión llegó a la órbita baja de la Tierra, gracias al cohete SLS, y desplegó sus paneles solares.

Despegue de Artemis II de la NASA (@Nasa / X)

¿Qué sigue para Artemis II de la NASA? Así será su viaje a la Luna

Tras su exitosos lanzamiento, Artemis II continúa sus maniobras para llegar a la Luna en un viaje histórico.

La misión Artemis II durará aproximadamente 10 días y a bordo viajan:

El comandante Reid Wiseman, de 50 años de edad

El piloto Victor Glover, de 49 años de edad

El astronauta especialista de misión Christina Koch, de 47 años de edad

El astronauta Jeremy Hansen, de 50 años de edad

El objetivo de los astronautas de Artemis II es recorrer el lado oculto de la Luna para estudiar y capturar imágenes de nuestro satélite natural.

Artemis II es significativo porque es el primer paso de la NASA para establecer una base lunar y preparar misiones futuras a Marte.