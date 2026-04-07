El baño espacial de Artemis II costó 23 millones de dólares y sigue sin funcionar.

Pese al éxito que ha significado el viaje de Artemis II a la Luna, la tripulación ha enfrentado algunas dificultades a nivel técnico en la nave Orión.

Reportan que baño espacial de Artemis II sigue sin funcionar; costó 23 millones de dólares

El baño espacial de la misión Artemis II tuvo un costo de 23 millones de dólares; no obstante, continúa sin funcionar.

Desde el 1 de abril que comenzó la aventura de Artemis II, se presentó una falla en el sistema de recolección de orina.

Por ello, se exhortó a los astronautas a usar urinarios de contingencia plegables.

Inodoro Artemis II (Especial)

En un primer momento, Christina Koch logró realizar una reparación del inodoro mientras era guiada por ingenieros de la NASA.

Desafortunadamente, solo se trató de una solución temporal, ya que la NASA detalló que el sistema presentó fallas intermitentes.

Judd Frieling, director de vuelo de Artemis II, explicó que los problemas en el baño espacial eran “con la evacuación de los residuos del inodoro”, lo que derivó en orina congelada en la línea de ventilación.

Además de la falla en el inodoro se dio otro problema, ya que se detectó un olor peculiar en el compartimiento de higiene de la nave.

De acuerdo con la astronauta Christina Koch, el olor era como de “calentador quemado” desde el baño espacial.

Pese a los problemas del baño espacial de Artemis II, la NASA minimizó y descartó que haya riesgo para la tripulación.